معلومات عن معبد أكشاردام بالهند أحد أفضل التصميمات المعمارية

تلقت مصر دعوة من الهند للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين ، وذلك في ظل الروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومةً وشعبًا، وتأكيدًا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

يجتمع عدد من قادة ورؤساء بعض الدول في الهند لحضور قمة العشرين، وفي هذه الأثناء يقوم البعض بجولة داخل الهند وزيارة معالمها.

زار رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي معبدًا هندوسيًا، وقضى الزوجان جزءا من الصباح في معبد "أكشاردام"، في نيودلهي.

وانضم سوناك ومورتي وكلاهما من الهندوس، إلى الغناء باللغة السنسكريتية، أثناء تقديمهما عروض الصلاة للتمثال الذهبي، لورد سوامينارايان.

وبعد ذلك، توجه الزوجان للانضمام إلى زعماء قمة مجموعة العشرين الآخرين عند نصب راج جات التذكاري بالمدينة، حيث أن واحدًا من النصب التذكارية مخصص لزعيم الاستقلال الهندي، ماهاتما غاندي.

وسيشارك سوناك بعد ذلك في الجلسة الختامية للقمة، التي أطلق عليها مستقبل واحد.

ما هو معبد اكشاردام :

معبد اكشاردام نيودلهي يعتبر واحداً من عجائب الدنيا بمبناه ذو الزخارف والتماثيل والعمارة الرائعة والعظيمة، والذي استغرق بناؤه اكثر من 5 سنوات مع مئة الف عامل متطوع ليكون من اهم معالم السياحة في نيودلهي

ولكن أكشاردام وهي كلمة هندية تعني المسكن الإلهي المقدّس، يبعد هذا المجمع الديني عن العاصمة نيودلهي قرابة ساعة واحدة، وهو معبد هندوسي لا يتعدى عمره 15 سنة، حيث افتتح في السادس من نوفمبر سنة 2005 بعد أزيد من خمس سنوات من الأشغال، وساهم في تشييده نحو 8000 متطوع من مختلف أنحاء العالم.

وقد خصّصوا قرابة 300 مليون ساعة من وقتهم للتفرغ لأشغال البناء، حسب التصريح الذي أدلى به المسؤول عن المعبد.

ويُميز أكشاردام، الذي يتعبّد فيه أتباع الطائفة الهندوسية المسمّاة السوامينارايان، أن جميع المآثر العمرانية والجمالية التي تميزه صنعت بطريقة يدوية، والأكثر من ذلك أن المعبد شيد بطريقة تقليدية، أي دون استعمال الآلات الحديثة والتجهيزات الصناعية، من أجل الحفاظ على القيم الروحية الهندوسية الموغلة في القدم.

ولكن تُحيط به إجراءات أمنية مشددة بسبب تعرّضه لهجوم سابق، حيث يُمنع إدخال الهواتف النقالة والحقائب، كما يتم خضوع الزائر لتفتيش دقيق من الحرّاس.

وينزع الزائر أحذيته من أجل دخول القاعة الرئيسية التي توجد فيها الآلهة الخاصة بالديانة الهندوسية، وذلك احترامًا لقدسية المكان من جهة، وكذلك للحفاظ على نظافته من جهة ثانية.

يذكر أن كل تحفة معمارية في المجمع لها قيمتها الرمزية والروحية، على أساس أن أكشاردام يفترض كون أي روح قد تكون إلهية، وتنطبق هذه المعادلة على جميع الكائنات الحية على وجه الأرض، كما أن أي صلاة فهي دعوة لتحسين الذات والاقتراب من الله، الأمر الذي يُفسّر قوة الصلاة لدى أتباع الديانة الهندوسية، وأيضا مبادئها التي تنبذ العنف وخطاب الكراهية.

ويتشكل المجمع من مجموعة من الأروقة المتنوعة، في مقدمتها المعبد الديني الذي يصل ارتفاعه إلى 141.3 أقدام 43 مترًا، ويمتد بعرض 316 قدمًا 96 مترًا، في حين يبلغ طوله 356 قدمًا 109 أمتار، كما يتكون من 20 ألف تمثال يخص الشخصيات الهندوسية الروحية في الهند، وهو معبد يسعى إلى توفير مكان هادئ لله على الأرض، بتعبير المسؤول الذي رافقنا خلال الجولة التي قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية.

ويمرّ الزائر عبر غرفة مخصصة لتوجيه الدعوات والأماني للإله، حيث تضع سوارًا مصبوغ باللونين الأصفر والأسود على يدك اليمنى، بالموازاة مع نزع حذائك عند الدخول، قبل أن تتوجه صوب تمثال هندوسي، لتسْكب عليه رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بضعة كؤوس من المياه، مع توجيه الأماني لله طوال هذه العملية. ولا يُمكن للزائر أن يُغادر المجمع الديني دون حضور عرض المياه التفاعلي الذي يتزامن مع غروب الشمس، الذي تستعمل فيه أحدث المؤثرات الصوتية والتكنولوجيات الحديثة.

ويدوم عرض المياه، الذي تأسس سنة 2014، قرابة 24 دقيقة، إذ استقطب قرابة 1.2 مليون زائر خلال الفترة المتراوحة بين 2014 و2015. وتتميز فرادة هذا العرض الأسطوري في حكي قصة تاريخية عن صراع الآلهة مع بعض الأطفال الذين تعرضوا لغضبة إلهية، لينتقل بذلك الرائي إلى عالم الآلهة، فيُشاهد براءة الأطفال التي تتحدى قوة الآلهة.