الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات وفاة ميكانيكي بالقاهرة

المتهم
المتهم

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

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الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي

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جريمة كبرى.. طالب يصنع مادة سامة لينتقم من جيرانه

بالإنتقال وبسؤال والده إتهم (مالك جراج "له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و 3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب إعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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