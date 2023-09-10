الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يقدر موقف الجزائر تجاه المغرب في أعقاب الزلزال: موقف عروبى أصيل

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

 

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للموقف "العروبي" الأصيل من الجزائر، تجاه المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها الجمعة الماضية، بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة.

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وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أن مثل هذا الموقف يمثل "الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة"، معربا عن أمنيته بأن يُبنى عليه لاحقاً.

 

وكانت قد أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية.

 

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية السبت: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

 

كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوى أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين، بحسب البيان.

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