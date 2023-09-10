كندا تتوج بـ برونزية كأس العالم للسلة

نجح المنتخب الكندي في التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة السلة، بعدما حققت الفوز على أمريكا بنتيجة 127/118.

جاء ذلك في المباراة التي تُقام على تحديد المركزين الثالث والرابع، وبهذه الخسارة يحتل المنتخب الأمريكي رابع مونديال السلة.

في سياق متصل، تتجه أنظار العالم للموقعة المهمة والمرتقبة، والتي تشهد المنتخب الألماني أمام نظيره الصربي، ضمن منافسات نهائي كأس العالم لكرة السلة 2023.

ويُقام مونديال السلة في ثلاث دول وهم: أندونسيا واليابان والفلبين بتنظيم مشترك بين الثلاثة دول.

موعد نهائي كأس العالم للسلة

ينطلق نهائي كأس العالم لكرة السلة في تمام الساعة 3.40 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ونجح المنتخب الصربي في تحقيق الفوز في آخر 5 مواجهات مباشرة له أمام المنتخب الألماني في الفترة من 2015 إلى 2022، بثلاث انتصارات مقابل انتصارين لألمانيا.