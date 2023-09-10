الإيقاع بمُتورط في جرائم التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للإعلان عن أماكن للتنقيب عن الآثار.

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ويأتي ذلك بهدف تسهيل بيع القطع الأثرية للنصب على المواطنين وبفحص هاتفه تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.