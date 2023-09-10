الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يرحب بخطوات إدارة نظيره النيجيري لإصلاح الاقتصاد

جو بايدن
جو بايدن

 

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخطوات إدارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لإصلاح الاقتصاد النيجيري .

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جو بايدن يوقع رسميا مشروع قانون رفع سقف الدين

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الكونجرس الأمريكي يدعو للكشف عن مُراسلات جو بايدن

جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد خلال لقائهما على هامش مجموعة العشرين في عاصمة الهند، نيودلهي، لتعزيز التزامهما الدائم بالعلاقة بين الولايات المتحدة ونيجيريا وبالصداقة طويلة الأمد بين البلدين والشعبين. 

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره النيجيري على قيادته القوية كرئيس للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والحفاظ عليهما في النيجر والمنطقة الأوسع. 

وبحسب بيان البيت الأبيض، تعد دعوة نيجيريا لحضور قمة مجموعة العشرين اعترافًا بالدور العالمي المهم لنيجيريا باعتبارها أكبر ديمقراطية واقتصاد في أفريقيا.

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