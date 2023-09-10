محلى فرشوط ينظم ندوة عن مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك"

نظمت وحدة سكان مركز فرشوط شمال محافظة قنا، ندوة تعريفية عن مبادرة " بداية نجاحك حقق حلمك " لتأهيل الشباب لسوق العمل، و خلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وذلك في إطار حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها فى التنمية.

وأوضح محمد عبدالمنصف مدير وحدة السكان بفرشوط أن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، وشركة دندرة للإبداع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها.

وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية.

من جانبه قال رئيس المركز أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023، فضلا عن تمكين الشباب من تحسين أدائهم في السوق من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر، تشمل ( بطاقات ميزة مجانا، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الإلكترونية مع اضافة 25 جنية رصيد افتتاحى أو 20 % كاش باك ، تمويل المشروعات متناهية الصغر، فتح حسابات النشاط الاقتصادي متعدد المزايا، فتح حساب ذوى الهمم ذو المزايا لهم وخدمات أخرى).

يأتى ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لدعم وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصرى.

وذلك تحت رعاية السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومتابعة رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا.