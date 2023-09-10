وفاة طالب غرقا في مياه النيل بأطفيح

لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح في الجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص ف نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم انتشل جثة الضحية بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه طالب 22 عامًا، غرق في أثناء الاستحمام بنهر النيل، وبسؤال والده لم يتهم أحدا بشيء.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

بيعمل مشاكل.. أب ينهي حياة ابنه بخرطوم مياه



شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة قسم شرطة حلوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى جسده آثار تعذيب.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وعثر على جثة طفل عمره 10 سنوات ، وعلى جسده آثار ضربات بخرطوم ، وبالقاء القبض على والده اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكاوى الجيران من تشاجر ابنه معهم ومع المارين بالشارع ، وأضاف الأب المتهم أنه أمسك بالطفل وحاول تأديبه وقام بالتعدي عليه بخرطوم مياه حتى توفى ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري



شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُوسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 296 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83831 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.