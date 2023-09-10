الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير شئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف، مؤكدًا أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية في متحف الحضارة المصرية اكتملت بنسبة 100%، بالإضافة إلى نقل 98% من قطع الآثار الخاصة بالملك توت عنخ آمون، التي سيتم عرضها في المتحف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، المذاع على قناة "ten"، اليوم الأحد، أن الـ2% المتبقية من القطع هي مجموعة الملك توت توجد بالمتحف المصري بالتحرير، وسيتم نقلها إلى المتحف الكبير قبل أيام من موعد افتتاحه الرسمي.

افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير:

وأكد أنه جرى بالفعل تشغيل تجريبي للمتحف المصري الكبير لفترة كافية من الوقت للتأكد من أنه قادر على استيعاب أكبر قدر ممكن من الزوار بأعلى كفاءة.

وذكر أن تحديد موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، يرجع إلى القيادة السياسية، خصوصًا أنه ليس كأي متحف آخر في العالم، فهو المتحف الأكبر والأكثر أهمية الخاص بعرض الآثار المصرية في العالم.

وأشار إلى أن المتحف يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة، التي تعد من أشهر المجموعات الأثرية في العالم.