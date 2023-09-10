فرنسا تعلن موقف جيرو من مواجهة ألمانيا الودية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم موقف لاعبه أوليفيه جيرو ، من التواجد في المباراة الودية المقرر إقامتها في أمام ألمانيا مساء الثلاثاء المقبل.



وشدد الاتحاد الفرنسي عبر بيان رسمي اليوم الأحد ، على أن جيرو تأكد بشكل نهائي غيابه عن المباراة الودية المقررة أمام ألمانيا في دورتموند، بعد 3 أيام من الآن.

تفاصيل الإصابة ..

وذكر البيان ، أن اللاعب يعاني من مضاعفات إصابة في الكاحل الأيسر، كان قد تعرض لها خلال وقت سابق على هامش المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على أيرلندا بثنائية من دون رد



وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره على آيرلندا بهدفين من دون رد، مساء يوم الخميس الماضي ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

سجل منتخب فرنسا هدف التقدم بتوقيع أوريلين تشواميني عند الدقيقة 19 قبل أن يضاتعف التقدم بالهدف الثاني عن طريق تورام مع بداية الشوط الثاني الذي سجل أول أهدافه مع المنتخب الفرنسي.

وشهدت المباراة تعرض أوليفيه جيرو للإصابة في الدقيقة 26 أدت لخروجه من المباراة ودخل مكانه ماركوس تورام، وألغى حكم المباراة هدفا لمبابي بداعي التسلل.

وشارك كينجسلي كومان مع منتخب فرنسا في مباراته رقم 50 عند نزوله بديلا أمام ايرلندا.

وتصدر منتخب فرنسا بهذا الانتصار المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، وسجل 11 هدفا ولم يتلق أي هدف، بينما تجمد رصيد جمهورية أيرلندا عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.