ضبط عامل خردة بالمنيا لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل خردة بالمنيا لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (عامل خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بذات العنوان) بالتعدي على زوجها بأداة حادة "مقص" فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.