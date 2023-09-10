الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بحضور سفراء دول أمريكا اللاتينية.. ندوة: "حياة وأعمال سيمون بوليفار" بالأعلى للثقافة..الثلاثاء

الدكتور هشام عزمى
الدكتور هشام عزمى

ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وبالتعاون مع سفارة فنزويلا البوليفارية، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 

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ويشارك في الندوة: السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبحضور سفراء دول أمريكا اللاتينية: جواتيمالا، بنما، كلومبيا،البرازيل، أوروغواي، شيلي، بيرو، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، براجواي، بوليفيا، جمهورية الدومينيكان، المكسيك. 

وسوف يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف. 

ولمزيد من المعلومات عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي:  

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment


 

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