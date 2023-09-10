عذاب الهاشمي: مشروع توشكى إنجاز كبير يعزز الأمن الغذائي وتنمية مصر

أكد الخبير الدولي الدكتور عذاب العزيز الهاشمي أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، لما له من إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الهاشمي أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، والتي تتميز بمناخها الدافئ والجاف، مما يساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن.

وأوضح عذاب الهاشمي أن مشروع توشكى سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة لمصر، منها: تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر، وربط الواحات المصرية الداخلية والخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.

وأشار الهاشمي إلى أن مشروع توشكى يعد نقلة نوعية في التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والتكاملية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت عذاب الهاشمي إلى أن المشروع يوفر خُمس الصادرات السلعية، وسيعمل به ربع القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي حيث تتميز منطقة توشكا بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج عدد كبير من السلع الزراعية الهامة فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة التى تصب لصالح تعزيز صادرات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي بها من خلال زراعة العديد نن محاصيل الفواكة والخضروات.

وشدد عذاب الهاشمي على أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، والتي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، لانه يتماشى مع الاهداف استراتيجية لعام 2030 في مصر التي تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، لإحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصريةوهذا ما سيحققة مشروع توشكا في المستقبل القريب.