ظهور القرش الحوتي بهلول على شواطئ الغردقة.. ورد فعل مثير من السائحين

في ظاهرة بيئية مثيرة .. ظهر القرش الحوتي "بهلول" على السواحل المصرية، وخصيصًا على شواطئ مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

يتكرر من حين إلى أخر ظهور ويلتقط الغواصون صورًا تذكارية مع هذا الكائن البحري الضخم لتكون فرصة جيدة للتسويق السياحي عبر منصاتهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبل السياح الأجانب هذا الظهور النادر بفرح، حيث قاموا بالسباحة معه والتقاط صور تذكارية رائعة.

كثير الظهور بالسواحل

ويذكر أن القرش الحوتى الشهير، ظهر في جنوب مدينة مرسى علم، يوم الخميس الماضي، والذي يطلق عليه اسم "بهلول" وهو بدون أسنان، والذى أصبح كثير الظهور في المناطق المختلفة بالبحر الأحمر خاصة الجنوبية، حيث إنه ظهوره يمثل جذبا سياحيا كبيرا، ويحظى باهتمام وشغف السياح والغواصين باعتباره أحد الكائنات البحرية المهددة بالإنقراض.

وتم رصد هذا النوع من الأسماك في الغردقة عدة مرات خلال الفترات والسنوات الماضية، وتعاملت محميات البحر الأحمر مع ظهور تلك النوع من الأسماك باحترافية شديدة، وقامت بعملية رصد لظهوره وأماكن تواجده، وأصدرت نشرة إرشادية للتعامل معه، بعد دراسة السمكة جيدا والتأكد أنها سمكة مهاجرة ومن نوع القروش المسالمة وغير المؤذية للإنسان.

سمكة نادرة

ويشار إلى أنه في 2018 أفاد أحمد غالب، مدير محميات البحر الأحمر الطبيعية، أن سمكة قرش حوت نادرة تحمل اسم "بهلول" ظهرت بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر جاءت على الأرجح من المحيط الهندي عبر باب المندب إلى السواحل المصرية.

وكشف غالب، أنه رغم تصنيف سمكة الحوت القرش ضمن مملكة القروش؛ إلا أنه ليس من المفترسات ودليل على عدم افتراسه أنه يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه.