مران الزمالك.. أفكار خططية من أوسوريو للاعبين في التدريبات

قرر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين أفكار خططية، خلال المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد ضمن معسكر الإعداد بمصر الجديدة.

وركز الجهاز الفني بفرمان من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تنفيذ أفكار خططية مختلفة خلال مران اليوم بمقر النادي الأبيض.

ويواصل الزمالك استعدادته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.