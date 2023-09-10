إحباط ترويج 10 أطنان سكر في السوق السوداء

قامت مُديرية التموين بالشرقية بشن حملة نجحت في ضبط 10 أطنان سكر مجهولة المصدر محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

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وأفاد بيان بأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى، من ضبط سيارة جامبو على طريق ههيا الدائري محملة بعدد (200) شيكارة سكر سائب، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها (10) أطنان سكر مجهولة المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته، وتم تحرير المحضر رقم 13665 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.