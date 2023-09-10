نهائي كأس العالم للسلة.. موعد مباراة ألمانيا وصربيا اليوم والقناة الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة قوية في عالم كرة السلة، وذلك حين يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب صربيا في نهائي مونديال السلة 2023، والتي تنظمها كل من أندونسيا واليابان والفلبين بتنظيم مشترك بين الثلاثة دول.

موعد مباراة ألمانيا وصربيا اليوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نهائي كأس العالم لكرة السلة في تمام الساعة 3.40 بتوقيت القاهرة ومكه المكرمة، على أن تذاع المباريات عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ويتفوق المنتخب الصربي في آخر 5 مواجهات مباشرة له أمام المنتخب الألماني في الفترة من 2015 إلى 2022، بثلاث انتصارات مقابل انتصارين لألمانيا.

وتمكن منتخب ألمانيا من حجزبطاقة التأهل التاريخي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات بنتيجة 113-111.

بينما وصل المنتخب الصربي إلى نصف النهائي 3 مرات من آخر 4 نسخ في كأس العالم لكرة السلة، ووصيف نسخة 2014، حسم نتيجة نصف النهائي أمام منتخب كندا بنتيجة 95-86.