هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ضواحي مدينة مراكش

أعلن مرصد الزلازل الأورومتوسطي صباح اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا.

زلازل في المغرب

وشهدت ضواحي مراكش هزات ارتدادية متتالية تراوحت بين درجتين وأربع درجات على مقياس ريختر، منذ زلزال الجمعة العنيف الذي وصلت قوته إلى سبع درجات، وخلف آلاف الوفيات والإصابات.

ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2012 قتيلاً، بالإضافة إلى 2059 مصاباً. وتواصل فرق الإنقاذ المغربية استنفارها بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

وأعلن ملك المغرب محمد السادس، مساء السبت، حداد وطنيا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

وتم إحصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.

وتُقام اليوم في المغرب صلاة الغائب بجميع المساجد ترحما على ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة.

وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بمواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني.