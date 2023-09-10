أستاذ اقتصاد: إفريقيا مفتاح تقدم العالم (فيديو)

علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق، على انضمام إفريقيا إلى مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ إفريقيا قارة بكر ومفتاح تقدم العالم، وهو ما أدركه العالم جيدا في ظل امتلاكها موارد بشرية وطبيعية ضخمة، كما أنها تمتلك إمكانيات تجعلها تساعد في إظهار النمو العالمي وتحقيق معدلات كبيرة في الناتج المحلي.

وأضاف أنّ مشكلة الغذاء كبيرة وعانت إفريقيا والعالم منها نتيجة حرب لم تشارك فيها دولة ناشئة، فهي حرب بين دول العالم المتقدمة مثل روسيا وأوروبا وأمريكا وذلك على أرض أوكرانيا.

وأشار إلى أنه سواء فيما يتعلق بالغذاء أو اللوجستيات أو الطاقة، فإن الاقتصاديات الناشئة تأثرت بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها أكثر من الدول المتقدمة ولم يكن لها ذنب فيها، ومن ثم، فإن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت وجوب ضمانات للعالم النامي والاقتصاديات الناشئة، بخصوص وصول الغذاء إليها.

كلمات الرئيس السيسي في قمة العشرين تعبر عن الرأي العام العالمي

وأوضح أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين، تعبر عن الرأي العام العالمي باعتبار أن الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ولجيها فهم واضح لكل المشكلات الدولية.

وأكد أنّ مصر تقدم حلولا، وليست ضيفا، في ظل المشكلات التي يواجهها العالم، حيث يحق العالم المتقدم تنمية، بينما دول العالم النامي تجد صعوبة في هذا الأمر.

واستكمل أن هناك مشكلات كبيرة جدا تواجه دول العالم غير المتقدم والاقتصاديات الناشئة، ومن ثم، فإن النمو لا يمكن أن يتحقق النمو في العالم إلا إذا تمت معالجة مشكلات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومن هنا كانت فلسفة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن أول مشكلة تواجه العالم النامي هي الديون، حيث أصبحت مشكلة كبيرة في الاقتصاديات الناشئة، مؤكدًا ضرورة معالجة هذه الديون حتى تنطلق الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات النامية.