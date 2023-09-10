أمريكا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا يرحبون بالتزام العشرين ببناء بنوك تنمية متعددة الأطراف

رحبت الولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بالتزام مجموعة العشرين ببناء بنوك إنمائية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.

وقال زعماء الدول الأربع، في بيان مشترك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأحد / إن "هذا الالتزام يؤكد ما يمكننا القيام به، من خلال العمل معًا من خلال مجموعة العشرين، لدعم شعوبنا نحو مستقبل أفضل".

وأضاف القادة في البيان: باعتبارنا الرئاسات الحالية والمقبلة لمجموعة العشرين، فسوف نبني على التقدم التاريخي الذي أحرزته رئاسة الهند لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات العالمية.

وبحسب البيان، اجتمع زعماء الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي لإعادة تأكيد التزامهم المشترك تجاه مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي لتقديم حلول للتحديات المستقبلية لعالمنا المشترك.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يقود مبادرة بارزة جديدة مع الشركاء في مجموعة العشرين ترمي إلى إعادة تشكيل البنك الدولي وتوسيع نطاقه بشكل أساسي ليكون أكثر فعالية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتصدي بشكل أفضل في الوقت عينه للتحديات العالمية التي يمكن أن تقوض تحقيق هذه الأهداف.