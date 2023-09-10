إزالة فورية 4 حالات بناء بدون ترخيص بقروى الرحمانية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية .

جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية وايضا وليد النوبى مختص بوحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة عبارة عن [4] حالات ازالة فورية ما بين بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت وشدات خشبية وصب اعمدة خرسانية على مساحات مختلفة الاولى 80متر والثانية 80متر والثالثة 100متر والاعمدة الخرسانية بارتفاع 3.50 متر تقريبا بقرى القناوية والقصر والصياد ، تعدى بالبناء المخالف للقانون، والجميع تابعين لزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.