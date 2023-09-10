الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شئون اللاجئين: 400 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد وهناك حاجة ماسة للمساعدات

الحرب في السودان
الحرب في السودان

قال المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي إن أكثر من 400 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال قد فروا من السودان إلى تشاد، وهو ما يقرب من ضعف عدد اللاجئين السودانيين الذين تستضيفهم البلاد.

 

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وأشار جراندي- في بيان، عقب زيارة له ومديرة العمليات بالبنك الدولي انا بيردي، إلى تشاد- إلى أن إنجامينا في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي؛ لمساعدتها على التعامل مع الزيادة في عدد اللاجئين القادمين من السودان.

وأضاف أن النزاع في السودان أجبر عددا هائلا من الأشخاص على اللجوء إلى تشاد؛ بحثا عن الأمان وأعرب عن القلق من أن 86% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال، مما يؤكد الطبيعة الحرجة للوضع والاحتياجات المحددة.

وتابع أن اللاجئين يصلون في حالة يائسة لا سيما إلى مدينة أدري الحدودية، التي تستضيف أكثر من 150 ألف لاجئ في مستوطنة عفوية، بينما تم نقل 75 ألف لاجئ آخر من "أدري" إلى مستوطنتين للاجئين تم بناؤهما حديثا.

وأوضح أن المنطقة تستضيف بالفعل حوالي 400 ألف لاجئ من دارفور، وأن التدفق الجديد يشكل ضغطا على الموارد والمجتمعات المنهكة بالفعل، خاصة وأن مستويات التمويل الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات الطارئة واحتياجات التنمية طويلة الأجل للاجئين ومضيفيهم.

ولفت جراندي إلى أن مفوضية اللاجئين لم تتلقٍ سوى حوالي 207.3 مليون دولار حتى الآن مقابل إجمالي المتطلبات البالغة مليار دولار؛ للاستجابة الإقليمية للاجئين.

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