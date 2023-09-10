الوفد تكشف موعد وصول أحمد سليمان لتقديم أوراق ترشحه بالزمالك

تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلي مقر إنتخابات نادي الزمالك، حيث موعد وصول كل من حسين لبيب وأحمد سليمان المرشحان في قائمة توافقية لرئاسة نادي الزمالك.

وتكشف الوفد موعد وصول أحمد سليمان إلي مقر نادي الزمالك لتقديم أوراقه، وذلك في اليوم الأخير للإنتخابات التي بدأت الإثنين الماضي وتنتهي اليوم الأحد حتي السادسة مساء.

موعد وصول أحمد سليمان لمقر نادي الزمالك

من المقرر أن يصل أحمد سليمان لتقديم أوراقه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك لتقديم أوراقه في قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة النادي المحتمل.

قائمه الزمالك المنتظر ترشحها اليوم

رئيس- حسين لبيب

نائب- هشام نصر

امين صندوق حسام المندوه

العضوية فوق السن

عمرو ادهم

هانى برزى

هانى شكرى

احمد سليمان

حسين السيد

محمد طارق

تحت السن

رامى نصوحى

احمد خالد

نيره الاحمر