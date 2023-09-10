Threads يتيح البحث عن المشاركات

يمكن لمستخدمي Threads الآن البحث من خلال المشاركات الموجودة على المنصة.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، أن الوظيفة الجديدة قد تم طرحها الآن في معظم البلدان الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تتوفر ميزة البحث الجديدة في كل من تطبيق Threads للجوال وتطبيق الويب.

لماذا نهتم. أصبح لدى العملاء المحتملين الآن طريقة جديدة للبحث عن العلامات التجارية واكتشافها على Threads، مما قد يؤدي إلى زيادة ظهورها.

ما هو الجديد؟ كانت Threads تحتوي على ميزة البحث عندما تم إطلاقها لأول مرة في يوليو، ومع ذلك، فقد وفر هذا فقط القدرة على البحث من خلال المستخدمين - وليس المشاركات.

بعد الاختبار الذي تم إجراؤه في أستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضي، تتيح وظيفة البحث الجديدة في Threads للمستخدمين تصفح المشاركات باستخدام الكلمات الرئيسية.