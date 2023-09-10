جامعة سوهاج تفوز علي جامعة المنصورة في كرة القدم الخماسي بحلوان

فاز فريق جامعة سوهاج في خماسي كرة القدم "طلبه"، وذلك بعد تغلبه علي جامعة المنصوره ٣-٢ وذلك في مباريات المجموعة الأولي، ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ان الفريق يضم ٨ طلاب، وقام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.