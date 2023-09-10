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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير العدل البريطاني يصف الوضع في المغرب بـ"المروع"

زلزال المغرب
زلزال المغرب

 

وصف وزير العدل البريطاني أليكس تشاك اليوم الأحد الوضع في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص ب"المروع".

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وأعرب تشاك  في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن استعداد الحكومة البريطانية تقديم أي مساعدة مطلوبة. 

وتابع تشاك "سنفعل كل ما في وسعنا .. ونعرض مساعدة المملكة المتحدة في عمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت السلطات المغربية ذلك".

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن مغربية مساء الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.

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