O West تتعاون مع اورنچ لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمدة 10 سنوات

وقعت مدينةO West ، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، اتفاقية تعاون مع شركة اورنچ مصر لمدة 10 سنوات، بهدف تزويد المدينة بشبكة اتصالات عالية التقنية وبنية تحتية رقمية متطورة مما يجعل O West مدينة رقمية متكاملة، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع خطة التحول الرقمي الوطنية.

وقع الاتفاقية تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر. وبموجب هذا التعاون تقوم شركة اورنچ مصر بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية وإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة لمدينة O West، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى خدمات Triple Play.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتطوير مدينة O Westوتقديم حياة عصرية توفر كافة عناصر المدينة المتكاملة من ناحية الخدمات والحلول المتميزة التي تواكب التغيرات المستمرة وتتماشى مع توقعات العملاء.

أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته بالتعاون مع شركة اورنچ مصر قائلاً: "إن مدينة O West تحرص على تقديم خدمات متطورة تماشياً مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية ورؤية الدولة 2030 للتحول الرقمى وذلك لإحداث نقلة نوعية في حياة عملائها والوصول إلى مستوى معيشي راقي. ولقد حرصنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية بمدينة O West قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية تطلعات كافة عملائنا."

وأضاف دويدار: "نفتخر بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لما لها من تاريخ عريق في تقديم أحدث تقنيات خدمات الاتصالات في مصر والعالم ولدينا ثقة في جودة الخدمات التي ستقدمها للمدينة وذلك من أجل تحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع اعتمادا على تاريخ أعمال شركة أوراسكوم للتنمية الفريد من نوعه والذي يمتد إلى خبرة عالمية لأكثر من 33 عاما. وبدأنا في تسليم الوحدات بالفعل طبقاً لمواعيد التسليم خلال عام 2023 ويأتي ذلك في إطار حرصنا على الانتهاء من كافة الخدمات المعيشية والترفيهية والتكنولوجية اللازمة قبل انتقال العملاء إلى المدينة للاستماع بتجربة المدينة المتكاملة."

أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر أن التعاون مع مدينة O Westيعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل نجاحات اورنچ في توفير خدماتها المتطورة بالمشروعات العقارية الكبرى.

وأكد أن اورنچ مصر رسخت مكانتها كشريك تكنولوجي في مشاريع التطوير العقاري وتقديم أفضل تجربة للعميل ونشر خدمات المدن الذكية المتطورة التي تساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع.

وتابع: "تمكنت اورنچ مصر من إدخال التقنيات العالمية الفائقة للسوق المصرية بفضل برامج تعاون مع كبريات الشركات المبتكرة لتكنولوجيات المدن الذكية حول العالم، وبهذا التعاون الجديد مع أوراسكوم للتنمية، نسعى سويا إلى كتابة قصة نجاح جديدة".