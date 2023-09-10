يوسف بيومي وحبيبه هيثم يحققان برونزية الخماسي بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

حقق ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبه هيثم الميدالية البرونزية في منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وحقق الثنائي المصري الميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية البرونزية بينما جاء ثنائي إسبانيا في المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.



وشاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم 16 سبتمبر الجاري.

وحمل علم مصر في حفل الافتتاح مصطفى شيكا لاعب منتخب كرة القدم الشاطئية وجنى الجندي لاعبة منتخب الخماسي الحديث.

ويشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة هيراكليون باليونان عدد 26 دولة في 13 رياضة شاطئية.

وانطلقت فاعليات البطولة أمس السبت حيث فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على إيطاليا بنتيجة 3-2 في أول مباريات المجموعة الثانية ويواجه البرتغال في الخامسة مساء اليوم في ثاني المباريات ،بينما يخوض الخماسي الحديث منافسات التتابع غدا الأحد.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصال بالبعثة المصرية من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة وملاعب التدريبات ومشاركة بعثات مصر التي من المقرر أن تصل على أفواج وتوفير كافة الاحتياجات للبعثة.