الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تثمن قيادة إندونيسيا الاستثنائية للآسيان ولرئاسة العشرين

أمريكا
أمريكا

 

ثمنت الولايات المتحدة قيادة إندونيسيا الاستثنائية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لعام 2023، ولرئاسة مجموعة العشرين لعام 2022.

 

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الصين تتدخل في انتخابات أمريكا عبر الذكاء الاصطناعي

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أمريكا تُعاقب شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي.

وبحسب البيان، يتطلع بايدن إلى استقبال ويدودو في واشنطن العاصمة لعقد اجتماع ثنائي في البيت الأبيض في نوفمبر المقبل.

كما يتطلع للترحيب بـ "ويدودو" في سان فرانسيسكو لحضور أسبوع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

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