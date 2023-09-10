الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مكاسب إفريقيا من الانضمام إلى مجموعة العشرين (فيديو)

قمة العشرين
قمة العشرين

كشفت الدكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أهمية انضمام إفريقيا إلى مجموعة العشرين.

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الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بحضور السيسي (بث مباشر)

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الرئيس الأمريكي يغادر الهند متوجهًا إلى فيتنام عقب مشاركته بقمة مجموعة العشرين

وقالت الباجوري خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن وجود إفريقيا في هذا التجمع مفيد لها ولدول أخرى، وبخاصة أنها تصدر المواد الخام وسوق كبيرة لتصريف السلع. 

وأضافت أن إفريقيا تعتبر موردا مهما للسلع الأساسية والمواد الخام للصين، كما أنها سوق لتصريف المنتجات الصينية، وبالتالي، فإنها تطرح فرصا للدول الموجودة في قمة العشرين". 

وتابعت: "هناك مكاسب كثيرة ستعود على قارة إفريقيا من انضمامها لمجموعة العشرين مثل زيادة فرص الاستثمار الخارجي وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، ومن ثم، فإن هذا الأمر يؤدي إلى حل مشكلة البطالة ومشكلة الفقر بسبب زيادة دخل دول القارة".

كلمة السيسي في قمة العشرين ركزت على الغذاء والطاقة

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالهند شهدت التركيز على الغذاء والطاقة وتأثير الأزمات المالية العالمية الأخيرة على تدفقات السلع الأساسي والحبوب، مضيفة أنّ اقتصاد العالم كله عانى من تباطؤ معدلات النمو الاقتصاد في الدول المتقدمة والنامية وإفريقيا من بينهم.

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