الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شقيقان من مواهب الأوبرا يجذبان الأنظار  أثناء حفل هيئة التدريس بجامعة القاهرة

الشقيقان احمد وانس
الشقيقان احمد وانس

جذب الشقيقان أحمد وأنس عماد توفيق الأنظار بشدة في حفل أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذى أقيم في فرع المنيل بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية في أمسية موسيقية رائعة شهدها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم عزف الشقيقان عدة مقطوعات شملت أغانى الزمن الجميل ومقطوعات موسيقية  للموسيقار العالمى عمر خيرت.

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ضمن فعاليات الأسرة المصرية.. قومي المرأة بأسيوط ينظم أمسية في قرية صنبو

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قومي المرأة ببني سويف ينظم أمسية الأسرة المصرية بقرية الهرم

وأثنى الحضور على عزف الشقيقين وصفقوا لهما كثيرًا.

الشقيقان أحمد ١٠ سنوات  وأنس  ١٢ عامًا من مواهب الأوبرا التى تبشر بمستقبل واعد في الحفاظ على الفن الأصيل.

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