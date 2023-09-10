شقيقان من مواهب الأوبرا يجذبان الأنظار  أثناء حفل هيئة التدريس بجامعة القاهرة

جذب الشقيقان أحمد وأنس عماد توفيق الأنظار بشدة في حفل أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذى أقيم في فرع المنيل بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية في أمسية موسيقية رائعة شهدها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم عزف الشقيقان عدة مقطوعات شملت أغانى الزمن الجميل ومقطوعات موسيقية للموسيقار العالمى عمر خيرت.

وأثنى الحضور على عزف الشقيقين وصفقوا لهما كثيرًا.

الشقيقان أحمد ١٠ سنوات وأنس ١٢ عامًا من مواهب الأوبرا التى تبشر بمستقبل واعد في الحفاظ على الفن الأصيل.