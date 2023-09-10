الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك صباح اليوم الأحد

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. شهد سعر صرف الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا أمام الجنية المصري، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مابين 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الالكترونية" سعر العملة الخضراء امام الجنية المصري، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد، وجاء سعره في البنوك على النحو الاتي:

 

txt

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

الخدمات المالية غير المصرفية تتربع على عرش قطاعات البورصة

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأحد:

الدولار

                                      سعر الشراء          سعر البيع

 

البنك الأهلي المصري                   30.75           30.85

 

بنك مصر                                  30.75           30.85

 

البنك المركزي المصري                30.82           30.95

 

البنك التجاري الدولي                    30.85           30.95

 

بنك الإسكندرية                           30.85           30.95

 

المصرف العربي الدولي                30.85           30.95

 

كريدي أجريكول                          30.85          30.95

 

بنك البركة                                 30.85          30.95

 

SAIB بنك                               30.85          30.95

 

مصرف أبو ظبى الإسلامى            30.90          30.95

 

بنك التنمية الصناعية                     30.75         30.85

 

العقاري المصري العربي               30.85         30.95

 

بنك المشرق                                30.85        30.95

 

Hsbc بنك                                 30.85        30.95

 

ميد بنك                                     30.88        30.95

 

بنك الكويت الوطنى                      30.85       30.95

 

المصرف المتحد                          30.85       30.95

 

بنك بلوم                                   30.85         30.95

 

بنك قناة السويس                         30.85         30.95

 

البنك المصري الخليجي                30.85         30.95

 

البنك الاهلي الكويتي                    30.88         30.95

 

بنك قطر الوطنى الأهلى               30.85          30.95

 

بنك التعمير والإسكان                  30.85          30.95

 

بنك الإستثمار العربى                  30.85          30.95

مواد متعلقة

مع اقتراب انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي.. مراقبون يكشفون عن مصير أسعار الذهب

موعد مباراة بولندا وألبانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الكويت وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع لسد النهضة
الجريدة الورقية