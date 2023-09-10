سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك صباح اليوم الأحد

سعر الدولار.. شهد سعر صرف الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا أمام الجنية المصري، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مابين 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الالكترونية" سعر العملة الخضراء امام الجنية المصري، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد، وجاء سعره في البنوك على النحو الاتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأحد:

الدولار

سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلي المصري 30.75 30.85

بنك مصر 30.75 30.85

البنك المركزي المصري 30.82 30.95

البنك التجاري الدولي 30.85 30.95

بنك الإسكندرية 30.85 30.95

المصرف العربي الدولي 30.85 30.95

كريدي أجريكول 30.85 30.95

بنك البركة 30.85 30.95

SAIB بنك 30.85 30.95

مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.90 30.95

بنك التنمية الصناعية 30.75 30.85

العقاري المصري العربي 30.85 30.95

بنك المشرق 30.85 30.95

Hsbc بنك 30.85 30.95

ميد بنك 30.88 30.95

بنك الكويت الوطنى 30.85 30.95

المصرف المتحد 30.85 30.95

بنك بلوم 30.85 30.95

بنك قناة السويس 30.85 30.95

البنك المصري الخليجي 30.85 30.95

البنك الاهلي الكويتي 30.88 30.95

بنك قطر الوطنى الأهلى 30.85 30.95

بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95

بنك الإستثمار العربى 30.85 30.95