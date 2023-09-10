" كونتكت المالية" تفتتح فرعًا جديدًا في العجمي بالإسكندرية

تعزز مجموعة شركات"كونتكت المالية القابضة " من جهودها الرامية إلى توسيع تواجدها الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك بهدف خدمة المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية الجيدة ، وفي خطوة ملموسة ومثمرة، قامت المجموعه بافتتاح فرعها الجديد في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية ، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام "كونتكت المالية القابضة " بتقديم حلولاً مالية متكاملة للأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد، بما في الأماكن التي يصعب على المؤسسات المالية الأخرى الوصول إليها وذلك من خلال هذا الفرع الجديد الذي تم افتتاحه أمس في العجمي وذلك تأكيداً علي دور " كونتكت " الرائد في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية

وقالت " كونتكت " في بيان لها اليوم ، أنها تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل تمويل المستهلكين بسرعة وسهولة، وكذلك تمويل السيارات الجديدة والمستعملة ،والتمويل الأخضر الذي يدعم تمويل المشروعات الزراعية وتمويل معدات الطاقة الشمسية للمساهمة في دعم الاستدامة البيئية، والتمويل العقاري وتمويل المركبات المائية والأثاث والدراجات النارية وسيارات النقل ، هذا إلي جانب خدمات التخصيم والتأجير التمويلي التي تعزز من السيولة المالية للشركات وعلي وجه الخصوص المشرعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت " كونتكت " ، أنه بفضل شبكة فروعها الممتدة والتي تضم أكثر من 79 فرعًا في مصر، تمكنت من تقديم الخدمات المالية للفئات الغير مخدومة بشكل كامل في معظم المحافظات المصرية ، وفي هذا السياق، وتسعي من خلال الفرع الجديد في العجمي إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وتلبية احتياجاتهم المالية بفعالية. وتعتبر “كونتكت المالية القابضة "رائدة في السوق المصري للخدمات المالية الغير مصرفية وذلك بفضل التفاني في تقديم خدمات عالية الجودة والتركيز العميق على احتياجات العملاء وتحقيق التنمية المالية والتمويل المستدام للمجتمع المصري.

وعلي هامش إفتتاح فرع كونتكت الجديد ، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " أن شركات المجموعة ، دائماً ما تسعى لتقديم حلول مالية مبتكرة تمكن الأفراد والشركات ، وتمنحهم الحرية المالية ، مشيراً إلي أن إفتتاح الفرع الجديد بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية يعكس التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا وجعلها أقرب إلى الجميع".

وأوضح زعتر ، أن شركات المجموعة نؤمن بأهمية تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلي أن شبكة الفروع المتنامية ، تعكس التزامنا بخدمة الفئات التي كانت مهملة من قبل.

وتابع زعتر : نحن ملتزمون بمواصلة تقديم خدماتنا المالية المتنوعة، بما في ذلك تمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، وتخصيم الأموال، والتمويل الأخضر، التأمين والتمويل العقاري والمزيد، لتلبية احتياجات عملائنا ودعم نموهم المالي.