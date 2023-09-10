التشكيل المتوقع لـ هولندا أمام إيرلندا بتصفيات اليورو 2024

يواصل المنتخب الهولندي استعدادته القوية لمواجهة إيرلندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المتوقع أن يقود الثنائي فيجورست وكودي جاكبو هجوم المنتخب الهولندي خلال المواجهة المرتقبة اليوم.

تشكيل هولندا المتوقع أمام إيرلندا

حارس المرمى: فليكين.

الدفاع: فيرجيل فان دايك، دالي بليند، دينزل دومفريس، ناثان آكي.

الوسط: تشافي سيمونز، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج، جرتوريدا.

خط الهجوم: فيجورست، كودي جاكبو.

موعد مواجهة إيرلندا وهولندا

من المقرر أن تبدأ مباراة إيرلندا وهولندا في تمام الـ 9.45 من مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

تُذاع مواجهة هولندا أمام إيرلندا عبر قناة beIN Sports HD 1، والتي تعد الوكيل الحصري في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب المجموعة

يتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا 2024، رفقة كل من نظيره الفرنسي، واليوناني، وجبل

طارق، وإيرلندا.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما تحتل هولندا في المركز الثاني بـ 6 نقاط.

بينما يأتي اليونان ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وإيرلندا رابعًا بـ 3 نقاط، ىفيما يتزيل منتخب جبل طارق المجموعة بدون رصيد من النقاط.