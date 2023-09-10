وزيرة التخطيط: توقعات بوصول معدلات النمو إلى 4% بحلول 2024

قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توقعات بوصول معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4% عام 2024

وأضافت السعيد ، في تصريحات خاصة ، على هامش الاجتماعات السنوية "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM" أن هناك توقعات لبرنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، ما يقرب لـ ٥ مليارات دولار.

وتابعت أن المبلغ الذي تم جمعه من برنامج الطروحات الحكومية، وصل إلى ٢ مليار دولار حتى الآن. وتابعت وزير التخطيط، أنه تم طرح ٣ شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات ومتبقي ٤ شركات، ليصل الإجمالي ٧ شركات.

