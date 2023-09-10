الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط: توقعات بوصول معدلات النمو إلى 4% بحلول 2024

الدكتوره هالة السعيد
الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توقعات بوصول معدلات النمو الاقتصادي بنحو 4% عام 2024 

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وأضافت السعيد ، في تصريحات خاصة ، على هامش الاجتماعات السنوية "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM" أن هناك توقعات لبرنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، ما يقرب لـ ٥ مليارات دولار. 

وتابعت أن المبلغ الذي تم جمعه من برنامج الطروحات الحكومية، وصل إلى ٢ مليار دولار حتى الآن. وتابعت وزير التخطيط، أنه تم طرح ٣ شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات ومتبقي ٤ شركات، ليصل الإجمالي ٧ شركات.
 

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