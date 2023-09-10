انتخابات الزمالك.. أحمد النمس يقدم أوراق ترشحه لعضوية تحت السن

شهدت انتخابات نادي الزمالك المقامة حاليا ترشح أحمد عادل محمود النمس لمنصب عضوية تحت السن، وذلك في اليوم السابع والأخير للإنتخابات التي بدأت منذ الاثنين الماضي 4 سبتمبر وتنتهي اليوم الأحد على أن تقام انتخابات القلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في الفارس الأبيض.

كان يوم الاثنين الماضي هو بداية فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر الترشح لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

أحمد عادل محمود النمس

لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات الزمالك

يأتي الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للجنة التي تقوم بتسيير الزمالك على رأس لجنة تلقي طلبات الترشيح، بينما أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.