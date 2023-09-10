«ESTA» تنظم أول عمومية بالتصويت الإلكترونى فى تاريخ الجمعيات المهنية

60% شاركوا عبر التطبيق

نجحت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى تنظيم أول جمعية عمومية لها عبر التصويت الإلكترونى «عن بعد»، ليكون بذلك أول تصويت إلكترونى على مستوى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن التصويت الذى شهدته عمومية الجمعية، تم بالمشاركة مع شركة مصر لنشر المعلومات EGID» التابعة للبورصة المصرية عبر تطبيق «إى مجلس» الذى تعتمد عليه الشركات المساهمة فى التصويت فى جمعياتها العمومية.

أضاف «يونس» أن الذين قاموا بالتصويت عبر التطبيق من أعضاء الجمعية، الذين لهم حق التصويت وصلوا إلى 60%، مما يعد إنجازًا كبيرًا للجمعية.

أشار «يونس» إلى أن الجمعية بعد نجاح عملية التصويت تلقت أكثر من 15 استفسارًا بشأن الإجراءات اللازمة لعملية التصويت من الجمعيات الأخرى التابعة لوزارة التضامن، ببرنامج التصويت الإلكترونى «عن بعد».

أوضح «يونس» أن الجمعية خلال الفترة القليلة القادمة سوف تستأنف نشاطها، بقبول دفعة جديدة من طلاب المستوى الأول فى دبلومة التحليل الفنى الخاص بالجمعية خلال الشهر القادم «أكتوبر»2023.

وكانت البورصة قد قامت مؤخرًا بمشاركة يلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين، بتسليم الدفعة الجديدة من الجمعية، شهادات الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفنى الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفنى المعتمد دوليًا من الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.