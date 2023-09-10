علامات استفهام حول إصرار هيئة الاستثمار على مخالفة القوانين

7 نقاط تخالفها الهيئة

تصاعدت حدة غضب وثورة شركة جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسبب إصرارها على موقفها الذى يحمل العديد من علامات الاستفهام الضارة ببيئة وتشجيع الاستثمار، وإصرارها على دفع الاستثمارات للهروب إلى الخارج.

قالت شركة «جولدن كوست» إن هيئة الاستثمار تصر على مخالفة القوانين، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة «جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

أضافت الشركة أن هيئة الاستثمار تصر على الموافقة بالسير فى إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟

أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل فى أن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.

كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطًا جوهريًا لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث....

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرًا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث إن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراع الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة حيث إن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده، كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من ، حيث إنها موجهة إلى مساهم بعينه... كما لم يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.

طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل فى ظل حالة التعنت التى يصر عليها موظفو الهيئة.