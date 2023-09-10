الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران_الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% علي تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر 2023 علي أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر2023.

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مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى بورسودان .. ومطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أولى رحلاتها

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مصر للطيران تطلق اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة بورسودان

مصر للطيران 

كما قامت مصرللطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلي درجة رجال الأعمال والتي يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتي 30 سبتمبر 2023 علي أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023.

خدمة العملاء 

ويمكن للعملاء الإطلاع علي المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com او الإتصال بخدمة العملاء علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر

 

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