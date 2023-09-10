الشرقية تحتفل بعيدها القومي بمنطقة آثار تل بسطا

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنهة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق أمام خديوي البلاد آنذاك في التاسع من سبتمبر 1881 مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة، ليُخلد التاريخ هذا اليوم رمزاً للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات واتخذته المحافظة عيداً قومياً لها.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء محمود عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية؛ هنأ فيها أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكداً أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية قائلا: أعد أبناء المحافظة على الاستمرار في مواصلة العطاء وبذل المزيد من اجل تحقيق التنمية والتطوير، ليظل أبناء المحافظة يفتخرون بها يوما بعد يوم.

وأضاف محافظ الشرقية أن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً وتحقق التنمية المنشودة وتقوم ببناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع إلى الأفضل والاستجابة لجميع مطالب المواطنين لتضمن لهم حقهم في العيش الكريم.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنية ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وقال غراب: أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 2918 مشروع بتكلفة مالية بلغت 50 مليار و 500 مليون جنيه، وذلك بفضل السعي الجاد للجهاز التنفيذي في توفير الاعتمادات المالية اللازمة والمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 41 مدرسة جديدة تستوعب 495 فصلا وبتكلفة 242 مليون جنية لدخول الخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام، بالاضافة إلى الانتهاء من رصف 1200 كم بقطاع الطرق، قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقة استيعابية 800 الف طن، بالإضافة إلى الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الصحة بإضافة 400 سرير عناية مركزة و 300 ماكينة غسيل كلوي، بجانب أعمال التطوير التي تشهدها منافذ تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 370 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة مالية 19مليار و 600 الف جنيه، قائلا سنسعي جاهدين للانتهاء منهم وافتتاحهم خلال احتفالات العيد القومي القادم.

وخلال الاحتفالية تم تقديم باقة متنوعة من الأغاني للفنان خالد بيومي نقيب فرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ليدخل البهجة والسعادة في نفوس الجميع .

كما قدم المايسترو الصغير فارس مصطفى عزفا موسيقياً على الة الاورج نالت إعجاب الجميع، بجانب تقديم الفنان محمد عبد المنعم باقة من البوماته الغنائية، بالإضافة لتقديم أوبريت استعراضي للطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بعنوان أرض سالم عن تاريخ مصر الحديث والثورات التي مرت بها البلاد مرورا بعصـر السـخرة ووقفة الزعيم أحمد عرابي وتأميم قناة السويس وأيام الظلام التي شهدتها مصـر إلى أن وصلنا إلى عصـر الانجازات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ثم تم تقديم فقرات متنوعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، والاداء الجماعي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز والتي أشعلت الحفل، ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور بمنطقة آثار تل بسطة، والتي يتجسد فيها روح الحضارة الفرعونية القديمة.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع أعضاء الفرق الفنية المشاركة وفريق شباب yly التابع لوزارة الشباب والرياضة والمشارك في تنظيم الاحتفالية، معربا عن خالص أمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعياً أبناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.