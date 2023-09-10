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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: ديون الدول النامية تتخذ أبعادًا خطيرة ويجب معالجتها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة.

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السيسي: سد الفجوة التكنولوجية بين الدول لضمان مستقبل أفضل للبشرية

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السيسي يلتقي المستشار الألماني على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، أنه يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ ضمان توافر التمويل اللازم.

وتابع: "أشدد بمناسبة رئاسة بلادي بمؤتمر كوب 27، على أميدة توافر وسائل التنفيذ وذلك من الناحية التمويلية من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها.

السيسي يطالب بسد الفجوة التكنولوجية بين الدول

وأشار إلى ضرورة العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وأوضح أن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

 

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