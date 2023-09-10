السيسي: سد الفجوة التكنولوجية بين الدول لضمان مستقبل أفضل للبشرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحديث عن المستقبل يدفعه للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التككنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، أنه ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وأوضح أن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لغاندي

وشارك الرئيس السيسي في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي، فيما قام قادة قمة مجموعة العشرين بالهند أيضًا بوضع أكاليل الزهور على ضريح الزعيم والسياسي الهندي.

تجدر الإشارة إلى أن السيسي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، وحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية