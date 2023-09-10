خبير مالي يتوقع إداء متباين لمؤشر ات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات السوق خلال تعاملات الاسبوع الجاري تحركات عرضية بين الارتفاع والانخفاض.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف مؤشر إيجي أكس 30 مستوي 19800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك حال تجاوزه مستوي 19600 نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة قوية، حال اختراقها سوف يستهدف منطقة 19800 نقطة.

كما تتوقع أن يكون مستوى 19300 نقطة منطقة دعم أولى، ومستوى 19100 منطقة دعم ثانية.

وشهت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية نشاطا ملموسا، مدعومة بصفقة الاستحواذ التي شهدتها شركة الشرقية" إيسترن كومباني"، حيث ساهمت الصفقة في زيادة حالة التفاؤل بالسوق المحلى، مما دفع المستثمرين الاتجاه لشراء أسهم الشركات التي تحظى بعروض شراء، واستحواذ .

تسببت صفقة الاستحواذ في قيام العديد من المستثمرين بالبيع وعمليات جني الأرباح ، وانتقال السيولة الناتجة عن عملية البيع إلى أسهم أخرى انتقائية، دفعت هذه الأسهم المؤشرات إلى تحقيق مستويات قياسية بتجاوزها 19000 نقطة صعودا، كما شهدت متوسط قيم التداولات نموا ملموسا، حيث وصلت إلى 2 مليار جنيه في الجلسة.