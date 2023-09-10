فليك بعد رباعية اليابان: لا أخشى الإقالة.. وأنا الأنسب لقيادة ألمانيا

علق هانسي فليك مدرب منتخب ألمانيا على الخسارة الكبيرة التي تلقاها من اليابان، مساء السبت، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد فليك أنه الأجدرعلى قيادة ألمانيا في الفترة الحالية ولا يخشى الإقالة من منصبه ولكنه أشار أنه يعلم أن كرة القدم ديناميكية، ولا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، مشيرا أنه يبذل قصارى جهده مع الجهاز الفني لإعداد المانشافت بطريقة مثالية.

وأضاف مدرب ألمانيا، أن اليابان كانت في حالة جاهزية أفضل ولم نكن في وضع يسمح لنا بالفوز، مؤكدًا على ضرورة العمل وبذل الجهد لتطوير كرة القدم الألمانية.

وواصل:"سنواصل الاستعداد جيدًا لمباراة فرنسا المقبلة، من الواضح أن خيبة الأمل كبيرة، ويمكنني أن أتفهم الانتقادات، لا أستطيع أن أقول المزيد عن ذلك".

وأتم “حتى لو كان من الصعب استيعاب ما حدث، لكننا نستعد جيدًا، لا يوجد شيء يمكن تفسيره حول هذا الموضوع، لكن سوف نستمر في القيام بعملنا، نحن واثقون فيما نقوم به، ولهذا السبب تستمر الأمور على هذا النحو بالنسبة لي”.

ويواجه منتخب المانيا نظيره الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي.