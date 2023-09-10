سباليتي يكشف أسباب التعادل مع مقدونيا

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أسباب التعادل مع مقدونيا بهدف لمثله في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتعد مباراة إيطاليا ومقدونيا هي الاختبار الأول للمدرب لوتشانو سباليتي حيث تعقد موقف إيطاليا في تصفيات اليورو.

وقال سباليتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا " لم ننجح في إعادة خلق الصلابة الدفاعية المطلوبة، لذلك كان لاعبو خط الوسط يتخلصون من الكرة في كثير من الأحيان لأنها كانت مباراة فوضوية في الشوط الثاني ".

وأضاف مدرب إيطاليا " على الرغم من ذلك، لعبنا مباراة جيدة، ويمكننا العمل على تحسينها، وعلينا دراسة هذه المباراة بشكل جيد، ومحاولة العثور على تحسينات، والعمل على الجوانب التي لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وستكون إعادة مشاهدة الفيديو بنفس قيمة جلسة التدريب".

وواصل "سيتعين علينا أيضًا تغيير عدد قليل من اللاعبين في المباراة القادمة، لأن الملعب أثر علة المستوى البدني لهم، اضطررت أيضًا إلى إخراج بعض اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء".

وأتم سباليتي تصريحاته "من الطبيعي أن تكون هناك مشاعر بالقلق، لأن هذه المباراة لا تُلعب في الملعب فقط، بل إيطاليا بأكملها، والإيطاليون في جميع أنحاء العالم، هم الذين يقفون معنا أمام أجهزة التلفاز الخاصة بهم، أتمنى أن يشاهدونا ويحكموا علينا”.

وتحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط بينما يتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة ويليه أوكرانيا برصيد 7 نقاط.