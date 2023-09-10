حازم متولي: رعاية اتصالات للمنتخب المصري تعكس التزامنا تجاه دور الرياضة في مجتمعنا

قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر: "سعداء بأن تصبح شركة اتصالات شريكاً تكنولوجياً وراعياً رسمياً للكرة المصرية حتى عام 2026".

جاء ذلك خلال توقيع شركة اتصالات من &e في مصر، اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، للحصول على حقوق الرعاية الرسمية والشراكة التكنولوجية للمنتخبات المصرية لكرة القدم، حتى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

أشار متولي إلى أن تلك الشراكة تؤكد دور الشركة في دعم التطور والتنمية في مصر، وبما يعكس التزام الشركة العميق تجاه الرياضة ودورها الحيوي في مجتمعنا.

أضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم ورعاية منتخبات كرة القدم المصرية، وتوفير أفضل الخدمات والتقنيات الحديثة لمساعدة اللاعبين والمدربين على تحقيق أفضل النتائج المرجوة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستكون بمثابة خطوة مهمة لشركة اتصالات مصر في دعم وتطوير كرة القدم المصرية. كما أنها تعكس التزام الشركة بتعزيز دور الرياضة في المجتمع.

وأوضح، أن اهتمام اتصالات من &e في مصر بدعم الرياضة يأتي لعدة أسباب، أولها أن الرياضة لم تعد من أوجه الترف والرفاهية، ولكنها ركن أساسي لصحة الإنسان البدنية والعقلية والمعنوية. كما أن الرياضة والمنافسات والمسابقات الرياضية تعتمد على قيم نراها تتسق مع قيمنا التي نعتز بها داخل الشركة؛ من الحرص على روح التعاون وبذل الجهد للتقدم، وخوض المنافسة الشريفة، والتحسين المستمر للأداء.

وأشار إلى أن كرة القدم جزء من الهوية المصرية، والمنتخبات الوطنية هي التي تعبر عن الموهبة والشخصية المصرية في هذه اللعبة ذات الشعبية العالمية. مؤكداً سعادته وفخره برعاية اتصالات للمنتخب الوطني لكرة القدم المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للارتقاء بالرياضة المصرية، ولرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية على ما تبذله في مجال الرياضة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تساهم في دعم المجال الرياضي في مصر، وتطويره على كافة المستويات. ومشروعاتها المختلفة التي منها المدينة الرياضية الأوليمبية، والقرية الأوليمبية السكنية، ومجمع الصالات الرياضية، ومركز الموهوبين الرياضيين وغيرها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة اتصالات من &e في مصر، والتي تستهدف المساهمة في دعم وتعزيز النشاط الرياضي في مصر من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للنهوض بالرياضة المصرية، لدورها الفعال في الارتقاء بالمجتمع وتعظيم صورة مصر في المحافل الدولية الرياضية.