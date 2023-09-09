مارتشيلو ليبي: محمد صلاح لاعب عظيم وهذا سبب خسارة إيطاليا من مصر

وصف مارتشيلو ليبي المدير الفني التاريخي لمنتخب إيطاليا، وبطل العالم في ٢٠٠٦، نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بالعظيم.

وقال ليبي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لا أتابع كرة القدم بشكل جيد مؤخرا، فأنا الآن في حالة راحة تامة".

وأضاف: "حققت جميع أحلامي كمدرب، وديل بييرو وزيدان وديفيز أفضل اللاعبين الذين دربتهم خلال مسيرتي".

وأتم: "محمد صلاح لاعب عظيم، ولديه مهارات كبيرة".

الحماس سبب خسارة إيطاليا ضد مصر في ٢٠٠٩

أكد مارتشيلو ليبي أن الحماس كان سبب خسارة الأتزوري ضد منتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات عام ٢٠٠٩.

وقال ليبي، في تصريحات تليفزيونية: "كنا أبطال العالم حين لعبنا ضد منتخب مصر في كأس القارات ٢٠٠٩، وأي فريق يواجهنا يلعب بحماس كبير، ولهذا خسرنا ضد مصر".

وأضاف: "أتذكر بالطبع حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الذي واجهني وأرسل له تحياتي".