جوجل تطلق تطبيقات جديدة لمساعدة مستخدمي Android

سيتمكن مستخدمو Android الذين يقومون بتشغيل هواتفهم من العثور على عدد قليل من التطبيقات والأدوات الجديدة المصممة مع مراعاة الإنتاجية وسهولة الاستخدام. وفي تدوينة نشرت يوم الثلاثاء، وصفت جوجل الميزات الجديدة المتاحة الآن لبعض أجهزة أندرويد.

الأول في القائمة هو أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم Assistant At a Glance. متاحة فقط على Google Pixel 3 والإصدارات الأحدث وعلى نظام Android 12 أو أعلى، وتهدف هذه الأداة إلى تقديم معلومات مفيدة مباشرة إلى شاشتك الرئيسية. يمكنك الاستفادة من تنبيهات الطقس الدقيقة وتحديثات السفر والتذكيرات للأحداث القادمة.

الميزة الجديدة الثالثة هي استيراد الصور لبطاقات Google Wallet. باستخدام هذا الخيار، يمكنك إضافة بطاقات تحتوي على الرموز الشريطية أو رموز QR إلى محفظة Google عن طريق التقاط صورة لها. قم بتنزيل Google Wallet وتثبيته إذا لم يكن لديك بالفعل. اضغط على زر "إضافة إلى المحفظة" واختر نوع العنصر الذي ترغب في إضافته. حدد أو اكتب اسم البطاقة. قم بمسح الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا واضغط على الزر لإضافته. يتم تخزين البطاقة رقميًا وهي متاحة لك لاستخدامها عند الحاجة.

بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون Android Auto خلف عجلة القيادة، فإن Zoom وWebex في طريقهم إليك. باستخدام أي من التطبيقين، ستتمكن من بدء المكالمات الجماعية والانضمام إليها (الصوت فقط) والتحقق من جداول اجتماعاتك. باستخدام Android Auto، يمكنك كتم صوت الميكروفون عند الضرورة وإنهاء المكالمة عندما يحين وقت المغادرة.

أخيرًا، يمكنك الحصول على تفاصيل حول نشاط Fitbit أو Google Fit وبيانات النوم عندما تستيقظ في الصباح. لتجربة ذلك، أضف الوقت الذي ذهبت فيه للنوم وعدد ساعات النوم إلى روتين صباح الخير الخاص بك. ثم قل: "مرحبًا جوجل، صباح الخير"، وستسمع ملخصًا لنشاط نومك