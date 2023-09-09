إيطاليا تتعادل مع مقدونيا الشمالية في تصفيات اليورو

تعادل منتخب إيطاليا مع نظيره مقدونيا الشمالية بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا “ يورو 2024 ”.

تقدم منتخب إيطاليا عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة 48 ثم تعادل إينيس بردهي لمقدونيا في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتعد مباراة إيطاليا ومقدونيا هي الاختبار الأول للمدرب لوتشانو سباليتي حيث تعقد موقف إيطاليا في تصفيات اليورو.

وتحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط بينما يتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة ويليه أوكرانيا برصيد 7 نقاط.