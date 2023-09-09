الكشف على ١٥٤مواطنا خلال القافلة الطبية بقرية الحمراوين شمال القصير

أكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة

حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على١٥٤مواطن.

ياتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

كما تابع اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، الأعمال الجارية بمختلف المناطق، يرافقه مدير الإدارة الهندسية وممثلو الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير.

وتفقد رئيس مدينة القصير خلال جولته تمهيد الشوارع الرئيسية و الفرعية بتقسيم عمر بن الخطاب، والانتهاء من التمهيد بالتقسيمات الشمالية،

كما أكد رئيس المدينة بأنه جارى البدء فى دهانات البلدورات بشارع يوسف عفيفى بمنطقة شنيشن، وذلك استكمالا للاعمال.

واستهدفت الجولة المرور على شارع الشيخ عبد الغفار لمتابعة انتهاء تركيب الانترلوك، حيث شدد رئيس مدينة القصير على استكمال الشارع، وفى نهاية الجولة تفقد رئيس المدينة أعمال تركيب الانترلوك بشارع بورسعيد مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لظهور المدينة بالشكل الحضارى

وأكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات على سيارات الأجرة "السرفيس"، وذلك لمراجعة خطوط السير والتأكيد على تطبيق تعريفة الركوب المقررة.

فى السياق ذاته قامت إدارة المواقف والادارات المختصة، بحملة تفتيشية لمعاينة واجهات سيارات الأجرة، للتأكد من تركيب اللافتات الموضحة لخط السير ، كما قامت اللجنة بالوقوف على صلاحية عدادات التاكسي وذلك بشارع بورسعيد .

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة تقديم خدمات افضل للمواطنين وتكثيف العمل الميدانى